Український чемпіон Верняєв переніс дві операції
19:37, сьогодні 596 Читать новость на русском
Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв повертається до України з Німеччини, де йому напередодні провели дві планові операції – на плечі та на нозі.
Про це чемпіон сповістив у своєму Instagram.
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"Зробив діло - гуляй сміло", – підписав фото Верняєв, подякувавши за допомогу своїй команді TG Saar, за яку виступає в гімнастичній Бундеслізі.
Крім того, спортсмен опублікував світлин, які було зроблено після операцій.
Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що Олег Верняєв вирішив залікувати свої травми – в українця діагностували розрив зв'язок ноги та плеча. З цієї причини спортсмен може пропустити весь наступний сезон.
Джерело: 24 Канал
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