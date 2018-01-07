Український чемпіон Верняєв переніс дві операції

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв повертається до України з Німеччини, де йому напередодні провели дві планові операції – на плечі та на нозі.

Про це чемпіон сповістив у своєму Instagram.

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"Зробив діло - гуляй сміло", – підписав фото Верняєв, подякувавши за допомогу своїй команді TG Saar, за яку виступає в гімнастичній Бундеслізі.

Крім того, спортсмен опублікував світлин, які було зроблено після операцій.

Допис, поширений Oleg Verniaiev (@verniaiev13) 3 Січ 2018 р. о 12:58 PST

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що Олег Верняєв вирішив залікувати свої травми – в українця діагностували розрив зв'язок ноги та плеча. З цієї причини спортсмен може пропустити весь наступний сезон.