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Український читач відійшов від російської літератури, – Андрій Курков

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Українці менше читають російських авторів
Українці менше читають російських авторів / stocksnap.io

За останні чотири роки українські читачі все менше обирають книги російських авторів. Про це розповів український письменник і сценарист Андрій Курков в інтерв'ю 24 каналу.

Як відомо, в України вирішили запровадити санкції проти 12 російських видавців, які видають та поширюють літературу антиукраїнського змісту.

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Водночас, за словами Куркова, фільтр, який створили чиновники, коли треба отримувати ліцензію на кожну назву, російські видавці навчилися дуже швидко обходити.

У цьому наче нічого поганого немає, але є небезпека, що з книгарень будуть витіснятися книжки українських видавництв. Може бути конкуренція за місце на полиці,
– вказує письменник.

"Рятує те, що за останні чотири роки – і за тематикою, і за жанрами – український читач відійшов від російської літератури", – додав Курков.

Читайте повне інтерв’ю з Андрієм Курковим за посиланням

Хто такий Андрій Курков? Український письменник, журналіст та кіносценарист. Курков є автором понад 20 книг, серед яких як дорослі романи, так і казки для дітей. А ще він є автором понад 20 сценаріїв для художніх та документальних фільмів.

Теги: Новини України Новини Росії LifeStyle Новини культури Книги Література
Джерело: 24 Канал
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