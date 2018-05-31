Український читач відійшов від російської літератури, – Андрій Курков

За останні чотири роки українські читачі все менше обирають книги російських авторів. Про це розповів український письменник і сценарист Андрій Курков в інтерв'ю 24 каналу.

Як відомо, в України вирішили запровадити санкції проти 12 російських видавців, які видають та поширюють літературу антиукраїнського змісту.

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Водночас, за словами Куркова, фільтр, який створили чиновники, коли треба отримувати ліцензію на кожну назву, російські видавці навчилися дуже швидко обходити.

У цьому наче нічого поганого немає, але є небезпека, що з книгарень будуть витіснятися книжки українських видавництв. Може бути конкуренція за місце на полиці,

– вказує письменник.

"Рятує те, що за останні чотири роки – і за тематикою, і за жанрами – український читач відійшов від російської літератури", – додав Курков.

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Хто такий Андрій Курков? Український письменник, журналіст та кіносценарист. Курков є автором понад 20 книг, серед яких як дорослі романи, так і казки для дітей. А ще він є автором понад 20 сценаріїв для художніх та документальних фільмів.