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СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Український десантник зачарував виконанням гімну Січових Стрільців: опубліковане відео

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Український десантник заспівав гімн Січових Стрільців
Український десантник заспівав гімн Січових Стрільців / Ілюстративне фото

Мережу вразив відеозапис, на якому український десантник співає гімн Січових Стрільців – "Ой. У лузі червона калина…". Відео опубліковане у Facebook і набрало вже більше 180 тисяч переглядів за менш ніж добу.

"У цьому голосі вся сила і дух українського народу і українського захисника. Такий же потужний, чіткий і волелюбний!", – висловив своє захоплення у коментарях до допису користувач соціальної мережі.

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"Потужний голос, відважний воїн, водночас сором'язливий та схвильований. Сонечко солодкоголосе, бережи тебе та побратимів Господь!", – написала одна з користувачок.

 

Теги: Новини України Музика Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
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