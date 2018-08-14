Український десантник зачарував виконанням гімну Січових Стрільців: опубліковане відео

Мережу вразив відеозапис, на якому український десантник співає гімн Січових Стрільців – "Ой. У лузі червона калина…". Відео опубліковане у Facebook і набрало вже більше 180 тисяч переглядів за менш ніж добу.

"У цьому голосі вся сила і дух українського народу і українського захисника. Такий же потужний, чіткий і волелюбний!", – висловив своє захоплення у коментарях до допису користувач соціальної мережі.

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"Потужний голос, відважний воїн, водночас сором'язливий та схвильований. Сонечко солодкоголосе, бережи тебе та побратимів Господь!", – написала одна з користувачок.