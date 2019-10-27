Українській дитині видали форму з символікою СРСР і Росії: у США розгорівся скандал

У американському Чикаго спалахнув скандал через форму, яку видали українцеві у гуртку самбо. Річ у тім, що на цій формі можна побачити символіку й СРСР, і Росії. Доливає олії вогонь й те, що заняття та сама форма коштують немалих грошей. Крім того, комуністичну символіку у США заборонено.

Про інцидент сповістила мати маленького українця Юлія Подвисоцька у спільноті "Українці Чикаго". З обуренням жінка заявила, що цю форму її дитина одягати не буде.

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Вимагатиму повернення коштів (270 доларів) за цей повністю синтетичний непотріб, і на тому наші заняття самбо завершаться,

– заявила вона.

Також українка сповістила про ще один неприємний факт – її син у цій школі вже займається третій рік, і щороку вони є змушеними підписувати з ними договір. Щоправда, документ складено таким чином, що щомісяця слід платити за гурток по 130 доларів, незалежно від того, займається дитина чи ні. За словами Юлії Подвисоцької, договорів уже підписано до травня 2020 року.

"Але питання тут полягає не у грошах, а у гідності моєї сім’ї та моєї країни", – наголосила українка.

Як розповів політтехнолог Олексій Голобуцький, власники вищезазначеної школи – філіппінець і американець польського походження, який навчався самбо у СРСР. Водночас експерт підкреслив, що комуністична символіка є забороненою у США.

"Мама в розпачі звернулась до громади українців у Чикаго. Ті, зі свого боку, вже порадили змінити адвоката, вказали, на які закони посилатись і до яких правових органів звертатись. Ба більше: українці вже висловили готовність вийти пікетом під стіни тої школи самбо, щоб захистити право українських дітей на повагу до їхньої країни, історії та героїв", – додав він.

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Також Голобуцький зауважив, що на подібні інциденти мало звертати увагу щонайменше українське МЗС, "бо це хороший привід для дипломатичних нот і звернень до офіційних осіб США". Також відповідний дзвінок своєму колезі міг би зробити й український президент.

Як фахівець я прекрасно розумію, що це був би чистий піар, але якісний і ефективний піар. Належний. Крім того, за грамотного використання інформприводу офіційна реакція України на цей інцидент могла би ще й частково нівелювати в інформаційній і репутаційній сфері негатив від корупційного скандалу довкола України. Тут можна нескладно і навіть недорого повернути обговорення України в США знов до контексту оборони від Росії,

– підсумував політтехнолог.

Зауважимо, що бойовий стиль самбо розробили в СРСР і там він був одним із найпопулярніших видів спорту. Саме слово "самбо" – це акронім від словосполучення російською "Самооборона без оружия". Суть цього бойового мистецтва поялгає у протидії противнику без застосування зброї. Президент Росії Володимир Путін займається самбо з 11 років.

Ддодамо, що у США нещодавно розгорівся ще один скандал щодо України – тут всі члени Палати представників звернулися до Держсекретаря Майка Помпео з закликом визнати український полк "Азов" терористичною організацією.