Український дизайнер створив для Мадонни особливий капелюх: стильні фото

Американська поп-діва Мадонна засвітилась у новому випуску Vogue Italy в капелюсі від українського дизайнера. Знімки співачка зробила в мальовничій Іспанії.

Серпневий випуск італійського Vogue набув чималої популярності, адже його прикрасила талановита Мадонна. Зірка взяла участь у стильній фотосесії, вбравши брендовий одяг від Dolce & Gabbana, Dior, Prada, Miu Miu, Fendi і Rochas. Та не менш ефектно виглядав і капелюх артистки, який спеціально для фотосесії створив український дизайнер Руслан Багінський.

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Допис, поширений Vogue Italia (@vogueitalia) 30 Лип 2018 р. о 5:28 PDT

Оригінальний аксесуар був особливим для Мадонни, адже українець прикрасив його сердечками, стрілами та цитатою з нової пісні артистки. Виріб настільки сподобався поп-діві, що вона згодом розмістила відео для свого блогу, вбравши саме цей капелюх.

Допис, поширений Vogue Italia (@vogueitalia) 31 Лип 2018 р. о 7:59 PDT

Допис, поширений Madonna (@madonna) 28 Лип 2018 р. о 4:21 PDT

Сам Руслан Багінський розповів, що капелюх створив спеціально для зйомки. Замовлення чоловік виконав дуже швидко, однак це аж ніяк не вплинуло на його якість.

"Новий номер Vogue Italia став знаковим для команди Ruslan Baginskiy – поп-королева Мадонна на двох кадрах зйомки геніальних Мерта Аласа і Маркуса Пігота з'являється в наших головних уборах. Як нам це вдалося? Дуже просто. Отримуєш запит від стиліста з відміткою "Urgent", вночі вишиваєш федору серцями, стрілами і фразами з пісень Мадонни, зокрема, зовсім нової і тодi ще секретної "Beautiful Game", паралельно купуєш квитки в Лісабон і відправляєш асистента в Португалію, щоб особисто доставити капелюхи на зйомку. Пройшов вже майже місяць, а головні убори Ruslan Baginskiy Мадонна і не думає знімати. Це любов", – гордо заявив Руслан Багінський.

Варто зазначити, що Мадонна – не перша зірка, яка приміряла головні убори від українського дизайнера. Раніше співачка Тейлор Свіфт, моделі Алессандра Амбросіо, Олівій Калпо та Бланка Міро красувались у капелюхах від Руслана Багінського.

Допис, поширений Ruslan Baginskiy (@ruslanbaginskiy_hats) 25 Лип 2018 р. о 6:20 PDT