Український довгожитель поділився секретами довголіття

Для них кожен новий день – це маленьке життя, не говорячи про рік. 2018-й в Україні зустрічають майже 7 тисяч довгожителів, яким понад 100 років. Серед них – і Іван Константинов. Він пережив голод, Другу світову, відбудовував післявоєнний Київ.

100-річний киянин Іван Константинов згадує безтурботні роки молодості. Такою вона була не довго. Почалася війна. Пішов на фронт добровольцем. Отримав 2 важких поранення, переніс операцію на легенях, а його ноги збирали по шматочках. Після війни теж не відпочивав – відбудовував зруйнований Київ.

Навіть не підозрював, що доживе до ста, - каже Іван Григорович. Хоча сам із роду довгожителів.

Навіть не мріяв, щоб я дожив до сьогодні. Живу, розумієш, сьогоднішнім днем. Радію, що у мене сім'я є! – сказав Константинов

Секретів довголіття, за його словами, немає. Хоча, їх видає 5-річний Мишко, який крутиться біля прадіда. Він говорить, що дідусь багато на свіжому повітрі гуляє.

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У свої сто Іван Константинов повністю себе обслуговує. Без сторонньої допомоги.

Він може порати, і прибрати, щось почистити. Він миє посуду вдруге, інколи її доводиться перемивати, але він це робить,

– заявив зять довгожителя Сергій Віленський.

Новий 2018-й довгожитель зустрів у родинному колі. У нього 2 дітей, 3 внуків та 4 правнуків. Прикро, каже, що друзі відійшли у вічність. Залишився лише один. Його дружбу цінує понад усе.