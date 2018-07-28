23:01
28 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
27°C 19°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    28°C 21°C
  • вівторок
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Мости дядечка Пу. Винурення Поклонської
Вєсті Кремля
18:37, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Українська Тетчер. Телефонний хуліган Ляшко
Вєсті.UA
18:22, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Юнацький дует приніс Україні першу медаль на чемпіонаті світу зі стрибків у воду

40 Читать новость на русском
Євген Науменко та Олег Сербін виграли бронзу чемпіонату світу зі стрибків у воду
Євген Науменко та Олег Сербін виграли бронзу чемпіонату світу зі стрибків у воду

Євген Науменко та Олег Сербін здобули для України першу медаль на домашньому чемпіонаті світу зі стрибків у воду (U-18).

За свої стрибки українці отримали від суддів 304.08 балів. Цього результату вистачило, аби посісти третє місце.

Читайте також: Веслувальник Алтухов завоював першу медаль для збірної України на чемпіонаті Європи

Золото завоювали китайці Чжен Лі і Цзюн'є Лянь (328,44), срібло у британців Меттью Діксона та Ноа Вільямса (304,65).

Зазначимо, що бронзові медалі українського дуету стали першими нагородами України на домашньому чемпіонаті світу.

Юніорський чемпіонат світу зі стрибків у воду розпочався в Києві 22 липня та завершиться 29 липня. Разом із медалями учасники нинішнього чемпіонату розігрують путівки на юнацькі Олімпійські ігри у Буенос-Айресі, що відбудуться у жовтні. Усього у змаганнях бере участь рекордна кількість країн – 49 і рекордна кількість спортсменів – понад двісті.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Міф – це серйозно: як Apple та ІДІЛ використовують формули Древньої Греції
сьогодні, 22:00 Міф – це серйозно: як Apple та ІДІЛ використовують формули Древньої Греції
Блог Медіа
Головні новини 28 липня: хода у Києві та бій під Кримським
сьогодні, 21:51 Головні новини 28 липня: хода у Києві та бій під Кримським
Зрада чи перемога: який курс взяли українці?
сьогодні, 19:00 Зрада чи перемога: який курс взяли українці?
Ольга Бродська
Українські ЗМІ: чому в нашій країні важко знайти незаангажоване велике медіа
сьогодні, 17:00 Українські ЗМІ: чому в нашій країні важко знайти незаангажоване велике медіа
Віталій Дейнега
Остап Бендер – как пример того, каким должен быть антикоррупционер
сьогодні, 16:00 Остап Бендер – как пример того, каким должен быть антикоррупционер
Володимир Співаковський
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Вболівальник пройшов пішки з Дніпропетровська до Полтави, щоб перервати смугу невдач "Дніпра"
 17 вересня 2010 , 18:17
Тур Каталонії: Ірландець Даніель Мартін сенсаційно вирвався уперед
 21 березня 2013 , 19:14
"Інтер" офіційно представив зіркового новачка
 7 лютого 2014 , 11:35
Загинув екс-гравець збірної України Сергій Закарлюка
 6 жовтня 2014 , 11:35
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук