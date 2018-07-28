Юнацький дует приніс Україні першу медаль на чемпіонаті світу зі стрибків у воду

Євген Науменко та Олег Сербін здобули для України першу медаль на домашньому чемпіонаті світу зі стрибків у воду (U-18).

За свої стрибки українці отримали від суддів 304.08 балів. Цього результату вистачило, аби посісти третє місце.

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Золото завоювали китайці Чжен Лі і Цзюн'є Лянь (328,44), срібло у британців Меттью Діксона та Ноа Вільямса (304,65).

Зазначимо, що бронзові медалі українського дуету стали першими нагородами України на домашньому чемпіонаті світу.

Юніорський чемпіонат світу зі стрибків у воду розпочався в Києві 22 липня та завершиться 29 липня. Разом із медалями учасники нинішнього чемпіонату розігрують путівки на юнацькі Олімпійські ігри у Буенос-Айресі, що відбудуться у жовтні. Усього у змаганнях бере участь рекордна кількість країн – 49 і рекордна кількість спортсменів – понад двісті.

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