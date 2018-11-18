Український дзюдоїст виборов золоту нагороду на гран-прі в Гаазі
Український дзюдоїст Яків Хаммо, який виступає у ваговій категорії понад 100 кілограм, здобуває золоту нагороду на Гран-прі у Гаазі.
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У фіналі турніру українцю знадобилося трохи більше хвилини, аби оформити дострокову перемогу над Владутом Сімонеску з Румунії.
Варто нагадати, що це вже друга золота медаль на Гран-прі в Гаазі. До цього Марина Черняк у ваговій категорії до 48 кілограмів здобула перемогу.
Джерело: 24 Канал
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