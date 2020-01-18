Український експорт: як розвивається зона вільної торгівлі з ЄС

Україна серед лідерів експорту сільськогосподарської продукції до країн Євросоюзу. Якщо говорити про обсяги, то треті після США та Бразилії. Про це свідчать дані моніторингового звіту Єврокомісії за період з листопада 2018 року по жовтень 2019 року.

Україна лідирує за темпами зростання експорту сільськогосподарської продукції до країн Євросоюзу. "Україна експортувала з листопада 2018 року по жовтень 2019 року продукцію на 7 мільярдів доларів США", – заявив заступник Міністра розвитку економіки Сергій Ніколайчук.

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А це перевищує показник у 2019 році більше, ніж на 40%. Та Україна може заробляти ще більше, якщо експортуватиме не сировину, а продукцію з доданою вартістю, кажуть у профільній профспілці. Чим глибша переробка, тим дорожча вартість товару.

Кожна країна хоче мати свої робочі місця, свій прибуток, додатковий прибуток! Не тільки від того, що виростила, а від того, що переробила і продала з подвійним прибутком,

– пояснила голова профспілки працівників АПК Світлана Самосуд.

Нічого поганого у тому, що ми експортуємо багато пшениці, кукурудзи та соєвих немає. Про це заявила ексочільниця Міністерства аграрної політики Ольга Трофімцева.

"Ми заробляємо коштом цього валютну виручку. Хочеться дуже, щоб з цих шести з гаком мільярдів доларів у нас понад 50% були продукти із лейблом "made in Ukraine". Ми рухаємося до цього поступово, в рамках експортної стратегії", – розповіла ексвиконувачка обов'язків міністра аграрної політики Ольга Трофімцева.

У профільному міністерстві запевнили, що в структурі експорту з’являється все більше продукції з доданою вартістю. У 2020 році її обсяги зросли на 12%.

Зернових – пшениці і кукурудзи ми експортували на 2 мільярди доларів США. Приблизно на ці ж 2 мільярди експортували олії та насіння олійних. І десь на 700 мільйонів це була продукція вже готова,

– повідомив заступник Міністра розвитку економіки Сергій Ніколайчук.

До Польщі, Італії, Німеччини, Чехії та Нідерландів Україна експортує шоколад, тютюнові вироби, олію, соки, томатну пасту і м’ясні вироби.



Сергій Ніколайчук

Щоб торгівля з ЄС для вітчизняних виробників була вигіднішою, потрібно переглянути квоти, якими ЄС обмежує ввезення української продукції. Умови співпраці імовірно змінять вже за рік, коли відбудуться чергові переговори щодо зони вільної торгівлі.

"На мед, наприклад, якщо вивозити в рамках цієї імпортної тарифної квоти, яка становить близько 10 тисяч тонн, ви не платите імпортний тариф. А якщо ви ввозите поза цією квотою, маєте платити повну ставку", – пояснила ексвиконувачка обов'язків міністра аграрної політики Ольга Трофімцева.



Ольга Трофімцева

Вона додала, що сільгоспвиробники обережно ставитимуться до будь-яких інвестиційних проєктів та заощаджуватимуть ресурси. Проте у довгостроковій перспективі, відкриття ринку землі вітчизняному експорту – лише на користь.

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"Ринок землі створить можливість залучення банківського кредитування, більше спонукатиме людей інвестувати в свою землю, а не в орендовану. Якщо ви більше інвестуєте, залучаєте більше капіталу, то починаєте більше виробляти. У вас є більша можливість для експорту", – повідомив економічний експерт Сергій Фурса.

Вимоги ЄС змушують Україну виробляти якіснішу продукцію, яка конкурує на платоспроможних ринках.



Яких агропродуктів і за скільки купили в Україні/ Інфографіка 24 каналу

