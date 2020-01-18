15:30
18 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дружина Мішустіна – мільйонер. Російське ТБ під загрозою
      Вєсті Кремля
      21:39, 17 січня
      Вєсті.UA: Аваков топить Гончарука. "Полуничка" для Киви
      Вєсті.UA
      19:42, 17 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Український експорт: як розвивається зона вільної торгівлі з ЄС

      40 Читать новость на русском

      Україна серед лідерів експорту сільськогосподарської продукції до країн Євросоюзу. Якщо говорити про обсяги, то треті після США та Бразилії. Про це свідчать дані моніторингового звіту Єврокомісії за період з листопада 2018 року по жовтень 2019 року.

      Україна лідирує за темпами зростання експорту сільськогосподарської продукції до країн Євросоюзу. "Україна експортувала з листопада 2018 року по жовтень 2019 року продукцію на 7 мільярдів доларів США", – заявив заступник Міністра розвитку економіки Сергій Ніколайчук.

      Цікаво: Україна експортує ялинкові прикраси до 27 країн: куди саме

      А це перевищує показник у 2019 році більше, ніж на 40%. Та Україна може заробляти ще більше, якщо експортуватиме не сировину, а продукцію з доданою вартістю, кажуть у профільній профспілці. Чим глибша переробка, тим дорожча вартість товару.

      Кожна країна хоче мати свої робочі місця, свій прибуток, додатковий прибуток! Не тільки від того, що виростила, а від того, що переробила і продала з подвійним прибутком,
      – пояснила голова профспілки працівників АПК Світлана Самосуд.

      Нічого поганого у тому, що ми експортуємо багато пшениці, кукурудзи та соєвих немає. Про це заявила ексочільниця Міністерства аграрної політики Ольга Трофімцева.

      "Ми заробляємо коштом цього валютну виручку. Хочеться дуже, щоб з цих шести з гаком мільярдів доларів у нас понад 50% були продукти із лейблом "made in Ukraine". Ми рухаємося до цього поступово, в рамках експортної стратегії", – розповіла ексвиконувачка обов'язків міністра аграрної політики Ольга Трофімцева.

      У профільному міністерстві запевнили, що в структурі експорту з’являється все більше продукції з доданою вартістю. У 2020 році її обсяги зросли на 12%.

      Зернових – пшениці і кукурудзи ми експортували на 2 мільярди доларів США. Приблизно на ці ж 2 мільярди експортували олії та насіння олійних. І десь на 700 мільйонів це була продукція вже готова,
      – повідомив заступник Міністра розвитку економіки Сергій Ніколайчук.

      До Польщі, Італії, Німеччини, Чехії та Нідерландів Україна експортує шоколад, тютюнові вироби, олію, соки, томатну пасту і м’ясні вироби.

      Сергій Ніколайчук
      Сергій Ніколайчук

      Щоб торгівля з ЄС для вітчизняних виробників була вигіднішою, потрібно переглянути квоти, якими ЄС обмежує ввезення української продукції. Умови співпраці імовірно змінять вже за рік, коли відбудуться чергові переговори щодо зони вільної торгівлі.

      "На мед, наприклад, якщо вивозити в рамках цієї імпортної тарифної квоти, яка становить близько 10 тисяч тонн, ви не платите імпортний тариф. А якщо ви ввозите поза цією квотою, маєте платити повну ставку", – пояснила ексвиконувачка обов'язків міністра аграрної політики Ольга Трофімцева.

      Ольга Трофімцева
      Ольга Трофімцева

      Вона додала, що сільгоспвиробники обережно ставитимуться до будь-яких інвестиційних проєктів та заощаджуватимуть ресурси. Проте у довгостроковій перспективі, відкриття ринку землі вітчизняному експорту – лише на користь.

      Читайте також: Фруктова плантація відкрилася на Львівщині: скільки коштують дерева з бананами та ківі

      "Ринок землі створить можливість залучення банківського кредитування, більше спонукатиме людей інвестувати в свою землю, а не в орендовану. Якщо ви більше інвестуєте, залучаєте більше капіталу, то починаєте більше виробляти. У вас є більша можливість для експорту", – повідомив економічний експерт Сергій Фурса.

      Вимоги ЄС змушують Україну виробляти якіснішу продукцію, яка конкурує на платоспроможних ринках.

      агроекспорт
      Яких агропродуктів і за скільки купили в Україні/ Інфографіка 24 каналу
       

      Одна дивилася на смерть іншої: нові деталі жорстокого вбивства дівчат у новорічну ніч у Києві
      сьогодні
      5963
      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Експорт Сільське господарство Європа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Украина захватила Россию
      Слава Тарощіна 1592
      сьогодні , 10:06 Затоплення ТРЦ Ocean Plaza: хто, скільки і кому заплатить – пояснює юрист
      Ірина Поліщук 1867
      17 січня , 14:00 Перша допомога при укусах комах
      435
      17 січня , 16:11 Папір та чорнила для принтерів – найважливіші параметри для вибору
      6556
      сьогодні , 08:40 Как связаны зарплаты депутатов и будущее Украины
      Павло Казарін 387
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук