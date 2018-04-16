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Український фільм отримав приз за режисуру в США

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Український фільм
Український фільм "Слово" отримав нагороду в США / Facebook

Короткометражний фільм про Розстріляне відродження "Слово" отримав нагороду за найкращу режисуру – "Best Director in a short film" кінофестивалю New York City International Film Festival.

Короткометражний фільм режисера Ігоря Висневського заснований на реальних подіях, що мали місце в Радянській Україні під час періоду в історії української літератури та мистецтва, що згодом отримав назву "Розстріляне відродження", повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

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Найкращі представники згаданого періоду – більш ніж 200 письменників, художників, поетів, музикантів та їхніх сімей – жили у харківському "Будинку радянських письменників України "Слово". Саме з них у 1933 році розпочались масштабні репресії української інтелігенції та її знищення сталінською владою.

Головні ролі у фільмі зіграли професійні актори – Владислав Мамчур, Юрій Потапенко та Юлія Першута.Режисер стрічки Ігор Висневський вивчав режисуру телебачення у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, а фільм "Слово" він презентував як диломну роботу на ступінь бакалавра в липні 2017 року.

Що таке New York City International Film Festival? Щорічний Міжнародний кінофестиваль у Нью-Йорку заснований у 2010 році як платформа для талановитих кінематографістів-початківців з різних країн світу, які прагнуть продемонструвати свої роботи в Нью-Йорку.

Теги: LifeStyle Нагороди Кіно
Джерело: 24 Канал
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