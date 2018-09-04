Український фільм "Міф" переміг на кінофестивалі у Португалії
Український фільм "Міф" переміг серед документальних фільмів на фестивалі Figueira Film Art, який відбував у португальському місті Фігуейр.
Стрічка розповідає про оперного співака Василя Сліпака, який воював добровольцем на Донбасі з позивним "Міф". Сліпак загинув 29 червня 2016 року.
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У фільмі показані кадри та анімацію, яку створив український карикатурист Юрій Журавель.
Дивіться трейлер фільму "Міф":
Нагадаємо, режисер фільму Леонід Кантер скоїв самогубство 4 червня цього року.
Джерело: 24 Канал
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