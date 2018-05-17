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Український фільм здобув нагороду на Каннському кінофестивалі

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Кадр з фільму
Кадр з фільму "Жінка на війні" / Фото з відкритих джерел

Фільм "Жінка на війні", який спільно зняли Ісландія, Франція та Україна, став одним із переможців конкурсної програми "Тиждень критики" на Каннському кінофестивалі.

Драма "Жінка на війні" отримала приз від Товариства авторів за найкращий сценарій, повідомляє НВ.

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Кадр з фільму "Жінка на війні"

Режисер стрічки – ісландець Бенедикт Ерлінгссон, який також написав і сценарій до фільму, спільно з Олавюром Егіллем Егільссоном. 

Серед членів української команди, яка працювала над фільмом – виконавчий продюсер Маріанна Новикова, другий режисер Василь Білоусов, відеоінженер Ігор Косенко, художник з костюмів Марія Керо і декоратор Люся Малишко. Стрічка була частково профінансована Україною: Держкіно виділило на зйомки 10 мільйонів гривень (загальний бюджет фільму склав 76 мільйонів).

У фільмі "Жінка на війні" піднімається тема деградації навколишнього середовища, що передається за допомогою боротьби жінки, яка, на противагу всьому суспільству, вирішує взяти на себе місію із захисту природи. Головна героїня - диригент хору і екоактівістка. Крім боротьби проти бізнесу, що забруднює навколишнє середовище, жінка чекає результатів від агентства з усиновлення, і їй повідомляють, що на неї чекає чотирирічна українська дівчинка з Дружківки. Зйомки картини проводилися в Ісландії та Україні.

Варто додати, що перед прем'єрою фільму "Жінка на війні" в Каннах відбулася акція підтримки незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

"Жінка на війні": дивитись відео трейлеру онлайн

 

 

Теги: LifeStyle Кіно Каннський кінофестиваль
Джерело: 24 Канал
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