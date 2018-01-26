Український фільм потрапив у конкурсну програму престижного фестивалю: трейлер

Фільм української режисери Марисі Нікітюк "Коли падають дерева" відібрали до конкурсної програми міжнародного кінофестивалю Берлінале.

Про це повідомили у Держкіно.

Події фільму розгортаються в українській провінції. Головними героями фільму є 5-річна Вітка та її двоюрідна сестра-підліток Лариса, яка закохана у бандита Шрама.

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Довкола любові Лариси і виникає конфлікт. Родина була проти стосунків дівчини з бандитом.

Трейлер фільму "Коли падають дерева":

Додамо, що "Коли Падають Дерева" – це фільм українсько-польсько-македонського виробництва.

Сценарій до фільму отримав нагороду на Каннському кінофестивалі.

Берлінале є одним із найвпливовіших у світі кінофестивалів класу "А". Цього року він пройде з 15 по 25 лютого у Берліні.