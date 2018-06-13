Український фільм завоював нагороду в США

Український фільм IZI отримав "Приз глядацьких симпатій" на кінофестивалі Lighthouse International Film Festival у Нью-Джерсі.

Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

Фільм IZI вийшов у прокат у серпні 2017-го року і вийшов у широкий прокат в Італії, а 14-го вересня – в Україні.

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Головну роль у фільмі виконав молодий італійський актор Нікола Ночелла, а одну з другорядних – легендарна акторка Барбара Буше. Також у ньому грав актор Остап Ступка.

Lighthouse International Film Festival – міжнародний кінофестиваль, який щорічно демонструє своїм глядачам найкращі ігрові та документальні, короткометражні та повнометражні картини талановитих кінематографістів з усього світу.