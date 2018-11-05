Український футбол та глядачі на трибунах: коли ходять на власну команду незалежно від суперника

У 14-у турі УПЛ відбулася дещо незвична подія – керівництво одеського "Чорноморця" вирішило провести матч проти "Зорі" без глядачів. Тому що правоохоронці не могли гарантувати безпеку глядачів на трибунах. Ось так, клуб сам відмовився від підтримки трибун у домашньому матчі.

Острах одеситів щодо того, що фанати могли зірвати проведення матчу міг цілком підтвердитися. "Чорноморець" у матчі проти "Зорі" зазнав восьмої поразки поспіль у чемпіонаті. У грі проти "Карпат" у попередньому турі лише сітка, яка між трибунами та полем, стримала розлючених уболівальників від розправи над футболістами.

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Та в цій історії є й інша сторона. Не так давно віце-президент "Карпат" Олег Смалійчук обізвав львівських вболівальників "вівцями". Все через те, що ті не прийшли на матч проти полтавської "Ворскли" після перемоги "Карпат" над "Динамо" у Києві.

Тож виникає питання – хто в цій ситуації правий? Керівництво, яке закриває стадіон від глядачів? Чи керівництво, яке критикує глядачів, які не ходять на стадіон? Насправді обоє помиляються.

Всім варто зрозуміти, що футбол – це вже давно не спорт, а розвага. За яку люди платять гроші. І хочуть за це хоча б якість. Відвідування стадіону "Україна" у Львові – не надто приємна річ. І чи робиться хоча б щось для того, щоб покращити цю ситуацію? Чи глядачі на трибуни мають ходити, бо "повинні"?

Окрім того, треба привчати місцевих ходити на матч. Треба "плекати любов" до рідного клубу, якщо так хочете. Будується це не на взаємних образах, коли футболісти не йдуть подякувати за підтримку трибунам, а одразу після фінального свистка у підтрибунні приміщення.

Треба хоча б робити так, як харківський "Металіст". Команда у Другій лізі збирала по декілька тисяч глядачів на трибунах. Більше, аніж донецький "Шахтар", який грав на цьому ж стадіоні у Харкові в УПЛ. І "Металіст-1925" продовжує це робити вже у Першій лізі. Як і "Дніпро-1". Для прикладу, це протистояння 11 серпня 2018 року у Дніпрі зібрало 7121 глядача. Скільки клубів УПЛ можуть таким результатом похвалитися?

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Цей тур "Металіст-1925" грав на виїзді. У попередньому турі команда на домашньому матчі зібрала 4223 глядачів. Якщо взяти команди УПЛ, то "Ворскла" на матч проти "Львова" у цьому турі – 1400 глядачів, "Олімпік" у Києві на матч проти "Карпат" – 1050, "Олександрія", яка йде на третій позиції, у матчі проти "Десни" могла сподіватися на підтримку лише 1378 глядачів.

Варто поглянути на статистику, скільки глядачів зібрали команди 3-4 листопада на своїх трибунах. У топ-5 – два матчі з Другої Ліги.

Шахтар – Динамо. Стадіон "Металіст", Харків. 17125 глядачів. УПЛ

Металург – Енергія. Стадіон "Славутич Арена", Запоріжжя. 3077. Друга ліга

Поділля – Буковина. Стадіон "Поділля", Хмельницький. 2970. Друга ліга

Маріуполь – Арсенал-Київ. Стадіон імені Бойка, Маріуполь. 2200. УПЛ

Дніпро-1 – Рух. Стадіон "Дніпро Арена", Дніпро. 2112. Перша ліга

Тож порада керівникам клубу – не треба думати, що якщо команда грає в УПЛ, то на неї автоматично ходитимуть. Так звані "глоріхантери" будуть завжди, які заповнять стадіон на топ-матч. Але ходити постійно на матчі будуть лише ті, хто вихований на любові до своєї команди, а не до бажання побачити їх суперника. Незалежно від того, в якій лізі грає команда. Працюйте над цим.