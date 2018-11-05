12:34
5 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Подарунки очільнику Кремля. Зайва хромосома росіян
      Вєсті Кремля
      17:13, 3 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Богослухняний Кива. Гройсман у пошуках роботи
      Вєсті.UA
      18:55, 3 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Публікації Статті
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Український футбол та глядачі на трибунах: коли ходять на власну команду незалежно від суперника

      141 Читать новость на русском
      Фанати "Металіста" на трибунах
      Фанати "Металіста" на трибунах / ФК "Металіст-1925"

      У 14-у турі УПЛ відбулася дещо незвична подія – керівництво одеського "Чорноморця" вирішило провести матч проти "Зорі" без глядачів. Тому що правоохоронці не могли гарантувати безпеку глядачів на трибунах. Ось так, клуб сам відмовився від підтримки трибун у домашньому матчі.

      Острах одеситів щодо того, що фанати могли зірвати проведення матчу міг цілком підтвердитися. "Чорноморець" у матчі проти "Зорі" зазнав восьмої поразки поспіль у чемпіонаті. У грі проти "Карпат" у попередньому турі лише сітка, яка між трибунами та полем, стримала розлючених уболівальників від розправи над футболістами.

      Читайте також: "Шахтар" перемагає "Динамо", "Зоря" знову в топ-6: головні підсумки 14-го туру УПЛ

      Та в цій історії є й інша сторона. Не так давно віце-президент "Карпат" Олег Смалійчук обізвав львівських вболівальників "вівцями". Все через те, що ті не прийшли на матч проти полтавської "Ворскли" після перемоги "Карпат" над "Динамо" у Києві.

      Тож виникає питання – хто в цій ситуації правий? Керівництво, яке закриває стадіон від глядачів? Чи керівництво, яке критикує глядачів, які не ходять на стадіон? Насправді обоє помиляються.

      Всім варто зрозуміти, що футбол – це вже давно не спорт, а розвага. За яку люди платять гроші. І хочуть за це хоча б якість. Відвідування стадіону "Україна" у Львові – не надто приємна річ. І чи робиться хоча б щось для того, щоб покращити цю ситуацію? Чи глядачі на трибуни мають ходити, бо "повинні"?

      Окрім того, треба привчати місцевих ходити на матч. Треба "плекати любов" до рідного клубу, якщо так хочете. Будується це не на взаємних образах, коли футболісти не йдуть подякувати за підтримку трибунам, а одразу після фінального свистка у підтрибунні приміщення.

      Треба хоча б робити так, як харківський "Металіст". Команда у Другій лізі збирала по декілька тисяч глядачів на трибунах. Більше, аніж донецький "Шахтар", який грав на цьому ж стадіоні у Харкові в УПЛ. І "Металіст-1925" продовжує це робити вже у Першій лізі. Як і "Дніпро-1". Для прикладу, це протистояння 11 серпня 2018 року у Дніпрі зібрало 7121 глядача. Скільки клубів УПЛ можуть таким результатом похвалитися?

      Читайте також: Розширення УПЛ до 16 команд: керівники клубів поки не прийняли рішення

      Цей тур "Металіст-1925" грав на виїзді. У попередньому турі команда на домашньому матчі зібрала 4223 глядачів. Якщо взяти команди УПЛ, то "Ворскла" на матч проти "Львова" у цьому турі – 1400 глядачів, "Олімпік" у Києві на матч проти "Карпат" – 1050, "Олександрія", яка йде на третій позиції, у матчі проти "Десни" могла сподіватися на підтримку лише 1378 глядачів.

      Варто поглянути на статистику, скільки глядачів зібрали команди 3-4 листопада на своїх трибунах. У топ-5 – два матчі з Другої Ліги.

      Шахтар – Динамо. Стадіон "Металіст", Харків. 17125 глядачів. УПЛ
      Металург – Енергія. Стадіон "Славутич Арена", Запоріжжя. 3077. Друга ліга
      Поділля – Буковина. Стадіон "Поділля", Хмельницький. 2970. Друга ліга
      Маріуполь – Арсенал-Київ. Стадіон імені Бойка, Маріуполь. 2200. УПЛ
      Дніпро-1 – Рух. Стадіон "Дніпро Арена", Дніпро. 2112. Перша ліга

      Тож порада керівникам клубу – не треба думати, що якщо команда грає в УПЛ, то на неї автоматично ходитимуть. Так звані "глоріхантери" будуть завжди, які заповнять стадіон на топ-матч. Але ходити постійно на матчі будуть лише ті, хто вихований на любові до своєї команди, а не до бажання побачити їх суперника. Незалежно від того, в якій лізі грає команда. Працюйте над цим.

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Футбол Публікації Спорт УПЛ Статті
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Україна має активізувати свої дії на міжнародній арені аби послабити тиск Кремля
      сьогодні , 12:00 Україна має активізувати свої дії на міжнародній арені аби послабити тиск Кремля
      Василь Яніцький
      Хто постарався закрити справу Гречківського, який погорів на хабарі у півмільйона доларів
      сьогодні , 11:00 Хто постарався закрити справу Гречківського, який погорів на хабарі у півмільйона доларів
      Роман Маселко
      Померла Катерина Гандзюк: якою була та чому пішла з життя смілива активістка
      сьогодні , 08:57 Померла Катерина Гандзюк: якою була та чому пішла з життя смілива активістка
      Євгенія Мазур
      Госрастраты во время войны: Порошенко и ненужный беспилотник
      сьогодні , 08:40 Госрастраты во время войны: Порошенко и ненужный беспилотник
      Юрий Касьянов
      "Шахтар" перемагає "Динамо", "Зоря" знову в топ-6: головні підсумки 14-го туру УПЛ
      сьогодні , 08:28 "Шахтар" перемагає "Динамо", "Зоря" знову в топ-6: головні підсумки 14-го туру УПЛ
      Ігор Саджениця
      Нові правила захоронення: родичі чекатимуть кілька тижнів, щоб поховати померлого
       6 березня , 20:02
      Реєстрація автомобіля у 2018 році: скільки платити
       5 січня , 14:00
      Комфортний відпочинок для всієї родини в Україні: топ-5 місць
       28 травня , 19:02
      Невиправдана Надія, або Що робитиме Тимошенко з "проблемою Савченко"?
       26 жовтня 2016 , 19:01 3
      Дівчата-копи: що приховує реформа поліції
       4 серпня 2017 , 09:00
      Цирковий переворот: що спільного між Порошенко та генералом Скоропадським
       29 квітня , 11:40
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук