18:17
25 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Прихований талант Кадирова. Благодійність по-російськи
      Вєсті Кремля
      21:14, 24 грудня
      Вєсті.UA: Убога філософія Ляшка. Хитрий план Луценка
      Вєсті.UA
      18:45, 24 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Український футболіст може покинути іспанський клуб

      297 Читать новость на русском
      Іван Зотько
      Іван Зотько

      Український захисник іспанського клубу "Ельче" Іван Зотько вже взимку може змінити команду. Клуб із Сегунди не розраховує на гравця, і готовий розстатися з ним.

      За даними AS, спортивний директор "Ельче" Хорхе Кордеро повідомив, що четверо гравців покинуть команду взимку. Серед них і українських захисник Іван Зотько. 

      Читайте також: Опубліковано список найдорожчих гравців УПЛ: Тайсон більше не на першому місці

      22-річний гравець не зіграв жодного матчу в основі клубу в цьому сезоні, загалом провівши на полі лише 10 хвилин. Хоча у останньому матчі проти "Альмерії" потрапив у запас команди. Гра закінчилася у нічию 2:2.

      Однак у Зотька є шанс і надалі залишитися в Іспанії. У його послугах зацікавлено ряд клубів. Однак всі вони представляють нижчі дивізіони Сегунду Б – третього за рангом дивізіону. Серед цих клубів "Альмерія Б", "Малага Б", "Еркулес", "Кастельон", "Сабадель" та "Атлетико Балеарес".

       

      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найкурйозніші модні провали 2018 року, від яких неможливо втримати сміх
      сьогодні , 18:00 Найкурйозніші модні провали 2018 року, від яких неможливо втримати сміх
      Юлія Михайлова 580
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: цікаві факти
      сьогодні , 17:41 Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: цікаві факти
      Юліана Вінтюк 40984
      "Бамблбі": як наймиліший із трансформерів отримав ім'я і став Chevrolet Camaro
      сьогодні , 17:40 "Бамблбі": як наймиліший із трансформерів отримав ім'я і став Chevrolet Camaro
      Юлія Ліпенцева 790
      Вказівка зверху: як митники наживаються на розмитненні "євроблях"
      сьогодні , 16:01 Вказівка зверху: як митники наживаються на розмитненні "євроблях"
      Тетяна Острікова 1045
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Баскетбол: Тріумфальна серія "Сан-Антоніо" сягнула 9 матчів
       5 квітня 2012 , 11:43
      Зірка "Барселони" Неймар забив чотири голи за збірну Бразилії. ВІДЕО
       14 жовтня 2014 , 16:04
      Перший Кубок Італії за 20 років приносить Матрі. "Ювентус" - "Лаціо" - 2:1
       21 травня 2015 , 00:29
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук