Український футболіст може покинути іспанський клуб

Український захисник іспанського клубу "Ельче" Іван Зотько вже взимку може змінити команду. Клуб із Сегунди не розраховує на гравця, і готовий розстатися з ним.

За даними AS, спортивний директор "Ельче" Хорхе Кордеро повідомив, що четверо гравців покинуть команду взимку. Серед них і українських захисник Іван Зотько.

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22-річний гравець не зіграв жодного матчу в основі клубу в цьому сезоні, загалом провівши на полі лише 10 хвилин. Хоча у останньому матчі проти "Альмерії" потрапив у запас команди. Гра закінчилася у нічию 2:2.

Однак у Зотька є шанс і надалі залишитися в Іспанії. У його послугах зацікавлено ряд клубів. Однак всі вони представляють нижчі дивізіони Сегунду Б – третього за рангом дивізіону. Серед цих клубів "Альмерія Б", "Малага Б", "Еркулес", "Кастельон", "Сабадель" та "Атлетико Балеарес".