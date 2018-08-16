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НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Український футболіст напав на арбітра та отримав покарання: відео

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Антон Шиндер
Антон Шиндер

Колишній нападник "Ворскли" і "Шахтаря" Антон Шиндер отримав чотиримісячну дискваліфікацію за напад на арбітра під час матчу четвертого туру чемпіонату Угорщини.

Форвард "Кішдрави" у матчі проти "Ференцвароша" бурхливо відреагував на порушення суперника, після чого накричав на суддю та вдарив його головою. Арбітр одразу вилучив українці і пізніше Шиндер отримав чотиримісячну дискваліфікацію.

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Таким чином, український футболіст зможе вийти на поле тільки в середині грудня.

Нагадаємо, Шиндер став гравцем "Кішварди" в літнє міжсезоння, підписавши контракт з угорським клубом на 2 роки.

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Теги: Новини спорту Футбол
Джерело: 24 Канал
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