Український футболіст напав на арбітра та отримав покарання: відео
Колишній нападник "Ворскли" і "Шахтаря" Антон Шиндер отримав чотиримісячну дискваліфікацію за напад на арбітра під час матчу четвертого туру чемпіонату Угорщини.
Форвард "Кішдрави" у матчі проти "Ференцвароша" бурхливо відреагував на порушення суперника, після чого накричав на суддю та вдарив його головою. Арбітр одразу вилучив українці і пізніше Шиндер отримав чотиримісячну дискваліфікацію.
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Таким чином, український футболіст зможе вийти на поле тільки в середині грудня.
Нагадаємо, Шиндер став гравцем "Кішварди" в літнє міжсезоння, підписавши контракт з угорським клубом на 2 роки.
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Джерело: 24 Канал
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