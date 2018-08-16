Український футболіст напав на арбітра та отримав покарання: відео

Колишній нападник "Ворскли" і "Шахтаря" Антон Шиндер отримав чотиримісячну дискваліфікацію за напад на арбітра під час матчу четвертого туру чемпіонату Угорщини.

Форвард "Кішдрави" у матчі проти "Ференцвароша" бурхливо відреагував на порушення суперника, після чого накричав на суддю та вдарив його головою. Арбітр одразу вилучив українці і пізніше Шиндер отримав чотиримісячну дискваліфікацію.

Читайте також: Хачеріді показав щитки з прапором України у Москві після матчу проти "Спартака": фото

Украинский нападающий Антон Шиндер "боднул" арбитра во время матча Кишварда - Ференцварош и получил за это 4 месяца дисквалификации.



Источник видео - @M4_Sport pic.twitter.com/HzWLY8F39V — Goal на русском (@GoalRussian) 15 августа 2018 г.

Таким чином, український футболіст зможе вийти на поле тільки в середині грудня.

Нагадаємо, Шиндер став гравцем "Кішварди" в літнє міжсезоння, підписавши контракт з угорським клубом на 2 роки.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24