Український футболіст отримав пропозицію виступати за іншу країну й прийняв важке рішення
Український нападник "Кайрата" Адерінсола Есеола заявив, що відмовився грати за збірну Нігерію.
Футболіст підтвердив інформацію, що йому пропонували виступати за Нігерію, але він відмовився від пропозиції, повідомляє "Футбол 1/2".
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"Я народився в Україні. Я не зовсім розумію питання з натуралізацією футболістів. Як я можу переживати за збірну і країну, в якій я ні разу не був?", – сказав Есеола.
Футболіст додав, що відчуває себе нігерійцем тільки з фізичної точки зору. "А Україна - в серці", – зазначив Есеола.
Відзначимо, що в поточному сезоні 27-річний українець провів 35 матчів і забив 20 голів.
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