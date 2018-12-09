13:31
9 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Долар прощається з Росією. Самотній Путін
      Вєсті Кремля
      22:11, 8 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Банда Ляшка. Український "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:27, 8 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Український футболіст отримав пропозицію виступати за іншу країну й прийняв важке рішення

      783 Читать новость на русском
      Адерінсола Есеола
      Адерінсола Есеола / Динамо Киев от Шурика

      Український нападник "Кайрата" Адерінсола Есеола заявив, що відмовився грати за збірну Нігерію.

      Футболіст підтвердив інформацію, що йому пропонували виступати за Нігерію, але він відмовився від пропозиції, повідомляє "Футбол 1/2".

      Читайте також: Бєлік про вислів "краще бути бомжем, аніж шахтарем": Це, напевно, останній раз, коли я плакав

      "Я народився в Україні. Я не зовсім розумію питання з натуралізацією футболістів. Як я можу переживати за збірну і країну, в якій я ні разу не був?", – сказав Есеола.

      Футболіст додав, що відчуває себе нігерійцем тільки з фізичної точки зору. "А Україна - в серці", – зазначив Есеола.

      Відзначимо, що в поточному сезоні 27-річний українець провів 35 матчів і забив 20 голів.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Каролін Возняцкі зазнала поразки у другому раунді
       29 квітня 2010 , 21:30
      Мадридський "Атлетіко" став першим переможцем Ліги Європи
      13 травня 2010 , 14:05 1
      Дайджест: Форлан і Сені не поспішають на пенсію, "Тоттенхему" потрібен бельгійський форвард
       23 жовтня 2013 , 22:28
      Срна розгнівив Фортуну - свято закінчилося. Хорватія - Мексика - 1:3
       24 червня 2014 , 00:34
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук