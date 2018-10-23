Український футболіст отримав жахливе розсічення у чемпіонаті Польщі: фото
Український захисник Олексій Дитятьєв отримав жахливе розсічення в матчі чемпіонату Польщі. Вийшовши в основі "Краковії" на гру з "Гурником", гравцеві розсікли голову, в результаті чого її довелося зашивати.
Наочне підтвердження травми Олексій виклав у себе в Instagram. Примітно, що Дитятьєв відіграв всю гру, незважаючи на ушкодження.
Олексій Дитятьєв травмувався у чемпіонаті Польщі (Фото: instagram.com/dytiatiev_alexey)
Все ж "Краковія" в цьому поєдинку здобула перемогу з рахунком 2:0. Сама "Краковія" після 12 турів займає в турнірній таблиці Екстракласи передостаннє, 15-е місце, маючи в активі 10 очок.
Дитятьєв виступає за "Краковію" з літа минулого року, перейшовши з "Карпат".
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Джерело: 24 Канал
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