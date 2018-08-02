Український футболіст перебрався в чемпіонат Бельгії

У бельгійському чемпіонаті стало на ще одного українця більше. Гравцем команди "Кортрейк" став захисник Андрій Бацула, який до цього виступав у "Олександрії".

Інформацію про трансфер гравця підтвердили в "Олександрії". У клубі не повідомляють, за скільки гравець перебрався до бельгійського клубу. Однак за даними "Команда №1", сума трансферу склала 500 тисяч євро.

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Також в інтерв'ю виданню, Андрій Бацула підтвердив, що "Кортрейк" зацікавився ним ще взимку 2018 року, але тоді клуби не зуміли домовитися щодо трансферу.

Варто зазначити, що за "Кортрейк" свого часу виступали орендовані в "Шахтаря" Андрій Тотовицький та Пилип Будківський, а також екс-динамівець Євген Макаренко. Загалом же, з урахуванням Андрія Бацули, тепер в бельгійському чемпіонаті виступатиме вісім українців.

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