Український футболіст перейшов до португальського клубу

Португальська "Боавішта" оголосила про підписання контракту з українцем Євгеном Сердюком.

Попереднім клубом 20-літнього українця була "Фатіма", яка виступає у третьому дивізіоні чемпіонату Португалії. Jeka, як кличуть футболіста, за цю команду у 15 матчах забив 10 голів. Один з них – у Кубку Португалії.

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Деталі умови переходу Євгена Сердюка до "Боавішти" не повідомляють. Відомо лише про те, що контракт з гравцем підписано до 2022 року.

Jeka é reforço do Boavista



Yevhenii Serdiuk, mais conhecido por Jeka, assina pelo Boavista até 2022.

O avançado ucraniano, de 20 anos, chega do Fátima, com 10 golos apontados em 15 jogos.



Bem-vindo! pic.twitter.com/exBAt3KuXV — Boavista FC (@boavistaoficial) 1 лютого 2019 р.

Варто зазначити, що "Боавішта" зараз серед аутсайдерів чемпіонату Португалії, посідаючи 16-е місце серед 18-и команд.

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