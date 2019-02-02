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      Український футболіст перейшов до португальського клубу

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      Євген Сердюк перейшов до "Боавішти"
      Євген Сердюк перейшов до "Боавішти" / Фото із соцмереж

      Португальська "Боавішта" оголосила про підписання контракту з українцем Євгеном Сердюком.

      Попереднім клубом 20-літнього українця була "Фатіма", яка виступає у третьому дивізіоні чемпіонату Португалії. Jeka, як кличуть футболіста, за цю команду у 15 матчах забив 10 голів. Один з них – у Кубку Португалії.

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      Деталі умови переходу Євгена Сердюка до "Боавішти" не повідомляють. Відомо лише про те, що контракт з гравцем підписано до 2022 року.

      Варто зазначити, що "Боавішта" зараз серед аутсайдерів чемпіонату Португалії, посідаючи 16-е місце серед 18-и команд.

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      Теги: Спорт Трансфери Футбол
      Джерело: 24 Канал
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