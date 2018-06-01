Український футболіст покидає польський клуб

Польський клуб "Лех" з міста Познань вирішив не викуповувати контракт українського нападника Олексія Хобленка. Форвард перебував у клубі в оренді.

Олексій Хобленко, контракт якого належить одеському "Чорноморцю", перебрався до польської команди взимку 2018 року. За його оренду «Лех» заплатив 100 тисяч євро. Окрім того, клуб мав першочергове право викупити його контракт в одеситів за 300 тисяч євро. Однак не скористався цією можливістю.

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Загалом же за "Лех" Хобленко провів 11 матчів, в яких відзначився двома забитими голами

Варто зазначити, що за підсумками сезону "Лех" посів третє місце у чемпіонаті Польщі і отримав право зіграти у кваліфікації Ліги Європи. За познанський клуб виступає ще один українець – Володимир Костевич. Захисник у цьому сезоні зіграв 25 матчів у польському чемпіонаті та ще шість – у Лізі Європи.