Український футболіст Романчук, який став громадянином Польщі, сповістив про життя у цій країні

Уродженець Ковеля та футболіст клубу "Ягеллонія" з міста Білосток Тарас Романчук переконує, що дуже звик до Польщі, поготів вже навіть знає державний гімні і співає його з іншими.

Раніше сайт "24" повідомляв, що Тарас Романчук отримав громадянство Польщі. Зазначалося, що необхідні документи він подав ще 23 лютого 2017 року, а у п’ятницю, 2 березня, мала відбутися офіційна передача громадянства. Окрім спортсмена, поляками також стала і його родина (батьки, брат і дружина).

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Як розповів сам футболіст у коментарі ресурсу Sportowe Fakty, він є дуже радим отримати громадянство Польщі.

"Коли в 2014 році переїхав до "Ягеллонії", у нас відбулася розмова з віце-президентом. Я згадав, що маю польське коріння, адже моя бабуся народилася в Польщі. Ми знайшли всі документи, що підтверджують її походження, і рік тому я направив запит на отримання польського громадянства", – зазначив він.

За його словами, у Польщі футболіст живе уже 6 років.

"За цей час траплялися кумедні випадки. Коли я на кілька днів їздив в Україну, аби відвідати батьків, то після повернення дещо складно було перейти з польської на українську. Зокрема, у моїй розмові "проскакували" польські слова, особливо коли ходив в магазин або спілкувався з друзями", – підкреслює новоспечений поляк.

Водночас уродженець Волині зауважив, що вже дуже звик до Польщі, і не приховує, що там добре жити.

"Я вже навіть знаю слова гімну. Перед матчами польскої ліги завжди він лунає. І було одного разу, якщо не помиляюся, на День польської армії, що співав його з усіма",– додає Романчук.

Крім того, він пригадав, як після початку подій на Донбасі його до нього прийшла повістка щодо служби в армії.

"Це був неприємний момент, мені тоді, можна сказати, пощастило. Коли мене покликали служити в армію, я надіслав копію контракту своїм батькам. Вони показали її офіційним особам, пояснюючи, що тут у мене є робота, я постійно проживаю в Польщі, і тому мені дали відстрочку на 5 років", – переконує він.

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Щодо українського громадянства, яке у нього поки залишається, футболіст знає, що законом України у нього може бути лише один паспорт.

"У травні, після закінчення сезону, я займуся цим питанням. Мені лише потрібно надати певні документи. Чи будуть далі якісь проблеми, не знаю. Однак я точно знав, що коли-небудь прийде такий час, тому мені нема чого боятися", – констатував Романчук.