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      Український футболіст за понад 1 млн євро підсилить середняка Бельгії

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      Безус переходить у Генк
      Безус переходить у Генк / JEFFREY GAENS

      Український півзахисник Роман Безус незабаром перейде в інший бельгійський клуб. "Сент-Трюйден" таки погодився продати українця.

      Як повідомляє Het Nieuwsblad, Безус підсилить "Гент", який займає 6 місце в чемпіонаті Бельгії.

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      За інформацією видання, "Гент" зробив "Сент-Тюйдену" пропозицію в розмірі 1 млн євро. У підсумку, клуби зійшлися на сумі в 1,2 млн євро.

      Безус вже погодився на перехід у клуб, де виступають українці Роман Яремчук й Ігор Пластун.

      "Сент-Трюйден" давно проявляє бажання продати Безуса, оскільки футболіст перебуває у хорошій формі. Раніше керівництво бельгійців було готове обміняти півзахисника на двох гравців "Антверпена".

      Відзначимо, що в поточному сезоні на рахунку Безуса 20 матчів, 4 голи й 3 гольові передачі. За збірну України 28-річний гравець зіграв 19 матчів, в яких забив 4 голи. Раніше Роман грав за "Дніпро", "Ворсклу" та київське "Динамо".

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Бокс
      Джерело: 24 Канал
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