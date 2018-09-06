Український футболіст забив 4 голи у матчі Кубка Данії

Український форвард данського "Есб'єрга" Юрій Яковенко зробив "покер" в матчі 1/32 фіналу Кубка Данії проти "Херсхольм Уссерод".

У першому таймі 25-річний форвард оформив хет-трик, а в другому забив ще один м'яч, перш ніж був замінений на 69-й хвилині. Поєдинок завершився з рахунком 11:1.

Читайте також: Колишнього гравця збірної України вигнали з російського "Зеніта"

В цілому, Юрій Яковенко в чемпіонаті Данії провів за "Есб'єрг" сім матчів, в яких забив один гол – переможний м'яч у виїзному матчі проти "Брондбю". За "Есб'єрг" українець виступає з літа минулого року.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24