Український футболіст забив 4 голи у матчі Кубка Данії
Український форвард данського "Есб'єрга" Юрій Яковенко зробив "покер" в матчі 1/32 фіналу Кубка Данії проти "Херсхольм Уссерод".
У першому таймі 25-річний форвард оформив хет-трик, а в другому забив ще один м'яч, перш ніж був замінений на 69-й хвилині. Поєдинок завершився з рахунком 11:1.
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В цілому, Юрій Яковенко в чемпіонаті Данії провів за "Есб'єрг" сім матчів, в яких забив один гол – переможний м'яч у виїзному матчі проти "Брондбю". За "Есб'єрг" українець виступає з літа минулого року.
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Джерело: 24 Канал
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