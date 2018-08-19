Український футболіст забив гол у матчі, в якому грав зі зламаною рукою: відео

У матчі Другої ліги між "Енергією" (Нова Каховка) та "Гірняком" (Кривий Ріг), гравець господарів поля Владислав Вакулинський грав зі зламаною рукою. Попри це, він зумів забити гол.

Руку футболіст зламав одразу на початку матчу під час одного із зіткнень. Та це не завадило йому відзначитися на 12-ій хвилині матчу. Та все ж гравця довелося замінити.

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Відео моментів матчу "Енергія" – "Гірняк"

Варто зазначити, що "Енергія" перемогла 2:0, а Вакулинський повернувся на стадіон вже по перерві з гіпсом на руці. Про це розповів тренер "Енергії" Олег Федорчук.

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