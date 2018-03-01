Український футболіст закрутив роман з російською співачкою з бази "Миротворця"

Російська співачка Ірина Дубцова, яка неодноразово виступала в анексованому Криму, зустрічається з українським футболістом Адерінсолою Хабібом Есеолою. Пара разом відпочивала у Туреччині, де росіянка відзначала 36-ліття.

Фото з відпочинку Ірина Дубцова виклала у своєму Instagram.

#мыстализависимы Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official) Фев 12, 2018 в 10:59 PST

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Правда вона прикрила половину обличчя свого закоханого, однак у ньому впізнали футболіста Адерінсолу Хабіба Есеолу.

Це український гравець, народився у Житомирі. Його батько з Нігерії, однак у нього українське громадянство. Зараз футболіст на правах оренди виступає у клубі з Казахстану "Айжайик".

Ессеола в часи виступу за український клуб

Пара поселилася в одному з найкращих п’ятизіркових готелів Белека – Regnum Carya Golf & Spa Resort. Вартість ночі в ньому – від 8 тисяч гривень.

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Варто відзначити, що Ірина Дубцова перебуває у базі "Миротворця" через відвідини анексованого Криму з концертами.