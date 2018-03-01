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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Український футболіст закрутив роман з російською співачкою з бази "Миротворця"

6171 Читать новость на русском
Ірина Дубцова
Ірина Дубцова

Російська співачка Ірина Дубцова, яка неодноразово виступала в анексованому Криму, зустрічається з українським футболістом Адерінсолою Хабібом Есеолою. Пара разом відпочивала у Туреччині, де росіянка відзначала 36-ліття.

Фото з відпочинку Ірина Дубцова виклала у своєму Instagram.

#мыстализависимы

Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official)

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Правда вона прикрила половину обличчя свого закоханого, однак у ньому впізнали футболіста Адерінсолу Хабіба Есеолу.

Calore sulla mia pelle ...

Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official)

Це український гравець, народився у Житомирі. Його батько з Нігерії, однак у нього українське громадянство. Зараз футболіст на правах оренди виступає у клубі з Казахстану "Айжайик".

Ессеола в часи виступу за український клуб

Пара поселилася в одному з найкращих п’ятизіркових готелів Белека – Regnum Carya Golf & Spa Resort. Вартість ночі в ньому – від 8 тисяч гривень.

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Варто відзначити, що Ірина Дубцова перебуває у базі "Миротворця" через відвідини анексованого Криму з концертами.

Теги: Новини Росії LifeStyle Російські гастролери
Джерело: 24 Канал
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