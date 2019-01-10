Український футболіст Зотько продовжить кар'єру в каталонському клубі
Український захисник Іван Зотько продовжить кар'єру в клубі з третьої групи Сегунди Б (третьому за силою іспанському дивізіоні) "Льейда Еспортіу".
Тепер вже екс-захисник "Ельче" перейшов у каталонський клуб на правах вільного агента.
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Контракт гравця з новою командою розрахований до кінця поточного сезону.
Після 19 турів "Льейда" займає друге місце у своїй групі Сегунди Б.
За "Ельче" українець провів 11 матчів, 8 з яких – в минулому сезоні.
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Джерело: 24 Канал
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