Український футболіст Зотько продовжить кар'єру в каталонському клубі

Український захисник Іван Зотько продовжить кар'єру в клубі з третьої групи Сегунди Б (третьому за силою іспанському дивізіоні) "Льейда Еспортіу".

Тепер вже екс-захисник "Ельче" перейшов у каталонський клуб на правах вільного агента.

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Контракт гравця з новою командою розрахований до кінця поточного сезону.

Після 19 турів "Льейда" займає друге місце у своїй групі Сегунди Б.

За "Ельче" українець провів 11 матчів, 8 з яких – в минулому сезоні.

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