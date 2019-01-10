16:06
10 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шокуючі секрети Путіна. День побєди весь рік
      Вєсті Кремля
      21:17, 9 січня
      Вєсті.UA: Заклики Зеленського. Переконання Авакова
      Вєсті.UA
      21:01, 9 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ

      Український футболіст Зотько продовжить кар'єру в каталонському клубі

      175 Читать новость на русском
      Зотько продовжить кар'єру в каталонському клубі
      Зотько продовжить кар'єру в каталонському клубі / dynamo.kiev.ua

      Український захисник Іван Зотько продовжить кар'єру в клубі з третьої групи Сегунди Б (третьому за силою іспанському дивізіоні) "Льейда Еспортіу".

      Тепер вже екс-захисник "Ельче" перейшов у каталонський клуб на правах вільного агента.

      Читайте також: Трансфери українських клубів 2019 року

      Контракт гравця з новою командою розрахований до кінця поточного сезону.

       

       

      Після 19 турів "Льейда" займає друге місце у своїй групі Сегунди Б. 

      За "Ельче" українець провів 11 матчів, 8 з яких – в минулому сезоні.

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

       

      Теги: Футбол Спорт Трансфери
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Раннє виявлення онкології: як у світі та Україні діагностують рак
      сьогодні , 16:00 Раннє виявлення онкології: як у світі та Україні діагностують рак
      Олександр Бевза 172
      Уроки для Украины: опыт создания государства на примере Турции
      сьогодні , 15:00 Уроки для Украины: опыт создания государства на примере Турции
      Юрий Касьянов 160
      Джефф Безос і його нерухомість: що відомо про маєтки найзаможнішої людини світу
      сьогодні , 14:35 Джефф Безос і його нерухомість: що відомо про маєтки найзаможнішої людини світу
      640
      Найважливіші розробки 2018 року, які можуть змінити індустрію
      сьогодні , 14:07 Найважливіші розробки 2018 року, які можуть змінити індустрію
      467
      Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      сьогодні , 14:00 Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      Яніна Ткачук 2389
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Сьогодні святкує 50-річний ювілей громадянин Світу Дієго Марадона
       30 жовтня 2010 , 11:44
      Молодіжка "Шахтаря" програла "Реал Сосьєдаду"
       17 вересня 2013 , 19:20
      Циганик: Схоже, "однокласників" у "Волині" дуже багато
       26 квітня 2014 , 14:35
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук