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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Український футболіст зробив хет-трик за 8 хвилин: відео

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Олександр Акименко
Олександр Акименко

Форвард "Інгульця" Олександр Акименко забив три голи в матчі першої ліги з "Гірником-Спорт".

Всього "Інгулець" та "Гірник-Спорт" забили у матчі на двох 6 голів. Чотирма відзначились гравці "Інгульця", "Гірник-Спорт" забив двічі – 4:2.

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Нападник "Інгульця" Олександр Акименко відзначився голами на 19-й, 25-й і 27 хвилинах.

Український футболіст наблизився до рекордного хет-трику легендарного Роберта Левандовскі у матчі Бундесліги. Форвард оформив найшвидший хет-трик в історії чемпіонату Німеччини. Нападнику знадобилося для цього лише 3 хвилини і 22 секунди.

Відео переможного хет-трику Олександра Акименка

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Теги: Футбол Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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