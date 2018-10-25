Український футбольний клуб готовий розмістити зображення Павла Зіброва на своїй формі

Футбольний клуб, який виступає у Першій лізі, може розмістити на своїй формі зображення Павла Зіброва.

На гостьовій формі "Миколаєва" з'явиться портрет і, можливо, слова з пісні Павла Зіброва, якщо буде відповідна кількість лайків у Twitter-акаунті.

Читайте також: Павло Зібров по-сучасному заспівав пісню "Мертві бджоли": відео

Вызов принят. Если этот твит наберёт 150 лайков, нанесём на гостевую форму Павла Зиброва С вас ретвиты, новые подписчики, вот это вот все https://t.co/SzsDDdj4lo — MFC Mykolaiv (@mfcmykolaiv) 24 октября 2018 г.

Ого, пробили 150 лайков за ночь!



P.S Если сделаете меня тысячником, запилим еще на футболку строчку из его песни ‍♀️#ЗибровБлизко pic.twitter.com/K9oYN0m2vE — MFC Mykolaiv (@mfcmykolaiv) 25 октября 2018 г.

Ідею розмістити зображення українського співака "Миколаєв" взяв у ірландського клубу "Богеміанса", які на своїй формі розмістили портрет Боба Марлі. Знаменитий співак колись виступав на місцевому стадіоні.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24