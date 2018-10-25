Український футбольний клуб готовий розмістити зображення Павла Зіброва на своїй формі
Футбольний клуб, який виступає у Першій лізі, може розмістити на своїй формі зображення Павла Зіброва.
На гостьовій формі "Миколаєва" з'явиться портрет і, можливо, слова з пісні Павла Зіброва, якщо буде відповідна кількість лайків у Twitter-акаунті.
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Ідею розмістити зображення українського співака "Миколаєв" взяв у ірландського клубу "Богеміанса", які на своїй формі розмістили портрет Боба Марлі. Знаменитий співак колись виступав на місцевому стадіоні.
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Джерело: 24 Канал
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