Український футбольний клуб залишився без воротарів

Футбольний клуб "Кристал" розпрощався одразу з обома голкіперами Микитою Крюковим і Олександром Бурлом.

У Крюкова з клубом була домовленість, що той допоможе команді лише деякий час, зараз він займається пошуками нового клубу. Можливий варіант з переходом в закордонний клуб, повідомляє Footboom.

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27-річний українець зіграв в поточному сезоні у всіх 20 матчах "Кристала", в яких пропустив 22 голи.

Бурло не підійшов команді. 20-річний воротар в цьому сезоні не грав.

Клуб планує визначитися з новими кандидатами до новорічного турніру в Миколаєві.

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