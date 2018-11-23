Український футбольний клуб залишився без воротарів
Футбольний клуб "Кристал" розпрощався одразу з обома голкіперами Микитою Крюковим і Олександром Бурлом.
У Крюкова з клубом була домовленість, що той допоможе команді лише деякий час, зараз він займається пошуками нового клубу. Можливий варіант з переходом в закордонний клуб, повідомляє Footboom.
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27-річний українець зіграв в поточному сезоні у всіх 20 матчах "Кристала", в яких пропустив 22 голи.
Бурло не підійшов команді. 20-річний воротар в цьому сезоні не грав.
Клуб планує визначитися з новими кандидатами до новорічного турніру в Миколаєві.
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Джерело: 24 Канал
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