Український футзаліст забив диво-гол, обігравши чотирьох гравців: відео
Гравець "Лади" Павло Мустафін забив знущальний м'яч у ворота своїх суперників в матчі 1/8 фіналу Кубка хмельницької Преміум-ліги проти "Олімпу" (7:4).
На 46-й хвилині футзаліст прокинув м'яч між ніг трьом захисникам, а потім пробив в "будиночок" і воротареві.
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Нагадаємо, що відомий іспанський футзаліст Хаві Родрігес підписав однорічний контракт із херсонським "Продексімом".
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Джерело: 24 Канал
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