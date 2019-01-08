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      Український футзаліст забив диво-гол, обігравши чотирьох гравців: відео

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      Диво-гол українського футзаліста
      Диво-гол українського футзаліста

      Гравець "Лади" Павло Мустафін забив знущальний м'яч у ворота своїх суперників в матчі 1/8 фіналу Кубка хмельницької Преміум-ліги проти "Олімпу" (7:4).

      На 46-й хвилині футзаліст прокинув м'яч між ніг трьом захисникам, а потім пробив в "будиночок" і воротареві.

      Читайте також: Збірна України зіграє з Чехією 2 контрольні матчі: названо місце проведення

      Нагадаємо, що відомий іспанський футзаліст Хаві Родрігес підписав однорічний контракт із херсонським "Продексімом".

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Футзал
      Джерело: 24 Канал
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