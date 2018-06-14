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Український генерал спрогнозував, коли та за яких умов Росія піде на поступки щодо України

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У Росії "існує верховенство її законодавства над міжнародним правом", проте, санкції поступово повертають путінський режим у рамки, – Василь Богдан
У Росії "існує верховенство її законодавства над міжнародним правом", проте, санкції поступово повертають путінський режим у рамки, – Василь Богдан / Соцмережі

Росія буде змушеною повернутися у міжнародне правове поле та піти на певні поступки. Зокрема, на це впливають санкції та арешти власності "Газпрому". Щоправда, очікувати цього найближчим часом не варто.

Таку думку висловив експерт з питань безпеки, генерал-лейтенант Василь Богдан, передає "Апостроф".

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"Механізми виконання рішень міжнародних судів існують. Це ми бачимо на прикладі енергетичної ситуації. У кількох країнах суди вже арештували власність "Газпрому". Тому є правові механізми, щоб поставити на місце країну, яка плює на норми міжнародного права", – зауважив військовий.

За його словами, в Росії "існує верховенство її законодавства над міжнародним правом", проте, санкції поступово повертають путінський режим у рамки.

"Зрештою Путіну нікуди буде дітися, окрім як піти на певні поступки та повернутися у міжнародне правове поле", – підкреслює він.

Водночас Богдан вважає, якщо буде консолідована позиція Заходу, якщо різні єврокапітулянти, які вже з’явилися, не будуть проводити проплачену Росією політику щодо розколу Євросоюзу та транслатлантичного партнерства, а діятимуть консолідовано, то є певний оптимізм щодо того, що Росія буде змушеною враховувати ці всі речі.

На думку генерала, не варто чекати на зміни у позиції Кремля найближчим часом.

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"Я хочу, звичайно, помилятися, але мені здається, що поки в Україні не відбудуться президентські та парламентські вибори 2019 року, Росія не піде на серйозні кроки в напрямку здорового глузду, а також реалізації мінських домовленостей в контексті її зобов’язань", – констатував експерт з питань безпеки.

Теги: Новини України Новини політики Санкції Україна – Росія Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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