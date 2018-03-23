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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Український гімнаст Ігор Радівілов виграв етап Кубка світу у вправі на кільцях

36 Читать новость на русском
Ігор Радівілов
Ігор Радівілов

У столиці Катару Досі закінчилися фінальні змагання етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики у вправі на кільцях, де перемогу здобув Ігор Радівілов.

Наш спортсмен показав результат 15,266 бала, завдяки чому здобув перемогу.

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Друге місце зайняв представник Туреччини Ібрагім Колак з результатом 15,000 балів, а третє – у китайського спортсмена Цзоу Цзин Юань – 14,966.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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