Український гімнаст Ігор Радівілов виграв етап Кубка світу у вправі на кільцях

У столиці Катару Досі закінчилися фінальні змагання етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики у вправі на кільцях, де перемогу здобув Ігор Радівілов.

Наш спортсмен показав результат 15,266 бала, завдяки чому здобув перемогу. Читайте також: Збірна України зіграла у нічию з Саудівською Аравією Друге місце зайняв представник Туреччини Ібрагім Колак з результатом 15,000 балів, а третє – у китайського спортсмена Цзоу Цзин Юань – 14,966.