Український гімнаст Верняєв пропустить чемпіонат Європи через операції на коліні та плечі

Олег Верняєв пропустить чемпіонат Європи. Лідер збірної України зі спортивної гімнастики не встиг відновитися до континентальної першості.

Олег Верняєв відновлюється після операцій на коліні та плечі. Головний турнір Старого світу з 9 по 12 серпня прийме Берлін.

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Взимку Верняєву прооперували плече та коліно. І український олімпійський чемпіон досі відновлюється від хірургічного втручання. Пронозується, що Олег пропустить увесь змагальний сезон.

До Німеччини найімовірніше вирушить 5 наших атлетів: Радивилов, Пахнюк, Петренко, Грибук та Грико.

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