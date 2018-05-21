Український голкіпер Андрій Лунін зацікавив "Наполі"

Андрія Луніна кличе італійський гранд. У боротьбу за українського голкіпера серйозно включився Наполі.

Представники віце-чемпіона Серії А вже навіть прибули в Запоріжжя, щоб розпочати перемовини щодо трансферу воротаря "Зорі", повідомляє FootballHub.

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Голкіпер збірної України повинен буде замінити в складі неаполітанців основного воротаря Пепе Рейну. Адже останній влітку на правах вільного агента повинен перейти в "Мілан", де й проведе наступні два сезони.

До слова, активно Андрієм Луніним цікавився й інший італійський клуб – "Інтер". Однак, нерадзурі збиралися одразу віддати українця в оренду.

Спеціалізоване видання "Трансфермаркт" оцінює нашого воротаря у 3,5 мільйона євро. Та керівництво "Зорі" сподівається отримати за перехід Андрія Луніна щонайменше 6 мільйонів євро.