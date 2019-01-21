Український гонщик виборов срібло на ралі у Латвії: фото

Чемпіонати Латвії та Естонії з ралі в цьому сезоні знову стартували синхронно – гонкою, яка пройшла в містечку Алуксне, що на північному сході Латвії. Екіпаж Валерія Горбаня і Сергія Ларенса вийшов на старт з чемпіонською одиничкою на бортах.

У дводенний формат гонки був вписаний проїзд десятьма спецділянками. Короткий перший день не був багатим на події, а екіпаж Eurolamp WRT став найкращим на обох спецділянках і закінчив день на першій позиції абсолютного заліку.

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А ось субота, 19 січня (основний день гонки), принесла вражаючу боротьбу за перемогу. Перший час на ранковому допі підтвердив амбіції українсько-естонського екіпажу. На екваторі дистанції Горбань і Ларенс продовжували лідирувати, але на небезпечну відстань наблизився екіпаж норвежця Олівера Сольберга і британця Аарона Роберта Джонстона.

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Друга частина фінального дня гонки пройшла в щільному протистоянні двох інтернаціональних екіпажів. На останній спецділянці в боротьбу за секунди втрутився зовнішній фактор – пробите колесо на Mini JCW WRC Валерія Горбаня вбило інтригу в боротьбі за перемогу. Український пілот у підсумку посів друге місце, поступившися перемогою екіпажу Олівера Сольберга.

Наступний етап пройде 9 лютого в Латвії, в околицях міста Гульбене.