Український гросмейстер навідріз відмовився їхати на Чемпіонат світу до Росії

Чемпіонати світу зі швидких шахів і бліцу пройдуть з 26 по 30 грудня в Росії. Однак український гросмейстер Павло Ельянов відмовився їхати до Росії. Цю інформацію він підтвердив у коментарі сайту 24 Каналу.

Причин, чому спортсмен відмовився їхати до Росії, є дві. Перша – це через те, що доволі пізно оголосили, що змагання відбудуться у Росії. При цьому досі не названо місто, яке прийме змагання (ймовірно Сочі). Читайте також: Фанати "Карпат" спалили прапор Росії на матчі з "Арсеналом-Київ": фото Другою причиною стали стосунки між Україною та Росією. "Саме зараз в Росію їхати вважаю перебором", – прокоментував це рішення Ельянов.