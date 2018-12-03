Український гросмейстер навідріз відмовився їхати на Чемпіонат світу до Росії
Чемпіонати світу зі швидких шахів і бліцу пройдуть з 26 по 30 грудня в Росії. Однак український гросмейстер Павло Ельянов відмовився їхати до Росії. Цю інформацію він підтвердив у коментарі сайту 24 Каналу.
Причин, чому спортсмен відмовився їхати до Росії, є дві. Перша – це через те, що доволі пізно оголосили, що змагання відбудуться у Росії. При цьому досі не названо місто, яке прийме змагання (ймовірно Сочі).
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Другою причиною стали стосунки між Україною та Росією.
"Саме зараз в Росію їхати вважаю перебором", – прокоментував це рішення Ельянов.
Джерело: 24 Канал
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