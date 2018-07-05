Український гросмейстер Пономарьов переміг найсильнішу шахістку світу

Екс-чемпіон світу киянин Руслан Пономарьов переміг екс-чемпіонку китаянку Хоу Іфань у матчі зі швидких шахів.

Поєдинок відбувся у китайському місті Шеньджень. Протягом двох днів суперники зіграли вісім напружених партій – сім завершилися внічию, а в одній виграв наш земляк. Отже підсумок – 4,5:3,5 на користь Пономарьова, повідомляють Українські шахи.

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7 липня суперники зіграють ще один матч – 10 партій у бліц.

Хоу Іфань хоч і є нині екс-чемпіонкою світу, але треба враховувати, що вона не програла титул, а просто відмовилася грати в першості, бо вважає, що "в жіночих шахах уже все довела". Наразі Хоу залишається лідером світового рейтингу і на 90 (!) пунктів випереджає №2 – діючу чемпіонку світу китаянку Цзюй Вэньцзюнь.

Нагадаємо, що саме Хоу Іфань відібрала шахову корону в українки Марії Музичук. У Львові китаянка перемогла нашу землячку – 6:3.