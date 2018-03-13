Український гурт "Антитіла" випустив пісню на польській мові: відео

Український гурт "Антитіла" вирішив завоювати любов і популярність у наших західних сусідів. Група готує матеріал польською мовою і першим треком цього проекту стала пісня "Tańcz".

Це варіант позаминулорічного хіта "Танцюй", який записаний польською мовою. Пісня вже потрапила в ротацію однієї з найпопулярніших польських радіостанцій Radio TOK FM.

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За словами лідера групи Тарас Тополя, ця композиція дуже урбаністична і спершу присвячувалася місту Київ, але пізніше колектив вирішив від цієї ідеї відмовитися.

"Від самого початку пісня писалася про рідний Київ. Але потім ми зрозуміли, що не потрібно робити присвяти якомусь конкретному місту, адже це гімн будь-якому мегаполісу, як то Київ, Варшава, Берлін, Токіо", – розповів Тарас.

Дивіться відео "Tańcz" від гурту "Антитіла":

Текст до пісні польською мовою був створений Тарасом Тополею спільно із знаним польським журналістом Гжегожем Стехом (Grzegorz Stech). Запис пісні відбувався на варшавській студії Media Studio яка належить Пьотру Ханцевічу (Piotr "Dziki" Chancewicz), одного з найвідоміших в Польщі музичних рок-продюсерів котрий безпосередньо був залучений до створення синґлу. З польського боку над треком також працював Олесь Кальмук (Oles Kalmuk), а з української сторони до роботи доклалися Євген Москаленко (JaMo) та Дмитро "Dimitris" Ілляшенко.

Пісня "Tańcz" є першим синґлом з майбутнього міні-альбому "Антитіл", який буде повністю польською мовою. Запис платівки також відбувається на студії Пьотра Ханцевіча за його активної участі.