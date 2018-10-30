Український гурт SunSay готує концерт у Москві

У Москві відбудеться концерт українського фанк-гурту SunSay. Про це анонсували самі музиканти на своїй сторінці у соціальних мережах.

Виступ відбудеться в четвер, 1 листопада, у московському клубі "ГлавClub". Також анонсовано презентацію нового відео.

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Український гурт SunSay виступить в Росії

На сайті клубу сказано, що ціна квитків варіюється від 1000 до 3500 рублів.

Відзначимо, що Андрій Запорожець та його гурт SunSay активно гастролює по Росії.

Що відомо про гурт SunSay? Гурт створив у 2007 році Андрій Запорожець – вокаліст гурту 5'nizza. У гурті 5'nizza Андрій співав разом з Сергієм Бабкіним. Після початку війни на Донбасі, музиканти продовжували виступати в Росії. Але після скасування кількох концертів, Бабкін публічно заявив, що вважає уряд РФ агресором.