Український гурт "Время и Стекло" випустив кліп на запальну пісню: відео

Популярний поп-гурт "Время и Стекло" представив новий запальний трек під назвою "Топ".

Відповідне відео музиканти розмістили в YouTube.

Слова до пісні написав продюсер гурту "Время и Стекло" Олексій Потапенко, більш відомий як Потап.

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У кліпі учасники поп-проекту Надія Дорофеєва та Олексій "Позитив" закликають всіх бути оригінальними, вбравши однакові спортивні кофти блідо-рожевого кольору і окуляри. Окрім цього, співачка постає у відео в стильних топах, поєднаних їх з штанами.

Загалом відео нагадує батл двох вокалістів, які по черзі танцюють та співають, залучаючи американські жаргонні слова, як "bro" та "sista". Поряд з учасниками гурту "Время и Стекло" в кліпі видніються слова пісні.

Новий кліп гурту "Время и Стекло" – "Топ"