Український хокеїст потрапив у Табір розвитку клубу НХЛ

Український захисник Ігор Мережко, який виступає за "Летбридж Харрікейнз" в юніорській лізі WHL, взяв участь в Таборі розвитку клубу НХЛ "Калгарі Флеймз".

У тренувальному зборі, який пройшов з 6-го по 8 липня в Канадському олімпійському парку в Калгарі, взяли участь 41 хокеїст. З них 5 воротарів, 10 захисників і 26 нападників, пише Xsport.

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5 липня гравці пройшли загальнофізичні тести і медогляд, після чого їх поділили на групи "А" і "В". За час Табору розвитку були проведені тренування як на льоду, так і поза ним.

Зазначимо, що за підсумками сезону "Летбридж" Мережка зупинився в півфіналі плей-офф WHL.