Український Холостяк Рожден Анусі кардинально змінив імідж: фотофакт

Співак та екс-учасник проекту "Холостяк" Рожден Анусі змінив імідж. Знімками поділилися його прихильники в соціальній мережі.

Популярне романтичне шоу "Холостяк" зробило його головного героя Рождена Анусі ще більш знаменитим. Співак та саунд-продюсер дедалі активніше розвиває свою кар'єру та наважується на кардинальні зміни, зокрема, у своєму іміджі.

Читайте також: За сценарієм? – фіналістка шоу "Холостяк" Галина зізналась, як насправді знімали шоу

Під час гастролей Рождена прихильники зробили ряд знімків, які опублікували в соцмережі. На фото видно, що співак коротко підстриг волосся та змінився до невпізнання. Варто зазначити, що Рождену пасує новий імідж, що підкреслили і його фани.

Допис, поширений Anastasia (@astasiya.m) 14 Лип 2018 р. о 11:19 PDT

Допис, поширений _SVETIK_ (@svetlaya_2712) 14 Лип 2018 р. о 9:06 PDT

Допис, поширений Irina Lyulevich (@irinalyulevich) 14 Лип 2018 р. о 9:24 PDT

А ось так Рожден Анусі виглядав до зміни іміджу. Саме такого співака й знають прихильники шоу "Холостяк".

Допис, поширений ROZHDEN (@rozhdenanusi) 24 Тра 2018 р. о 11:10 PDT

Нагадаємо, що 25 травня у фіналі проекту "Холостяк"Рожден Анусі з двох дівчат обрав одну. Своє рішення співак зробив на користь Іванни Гончарук. Водночас найемоційніша учасниця романтичного шоу Галина Присташ покинула Холостяка без обіймів на прощання. Перед тим, як сісти в авто, дівчина зазначила, що герої шоу не продовжують стосунків з обраницями, бо вибирають не тих.