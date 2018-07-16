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Український Холостяк Рожден Анусі кардинально змінив імідж: фотофакт

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Рожден Анусі
Рожден Анусі / Фото із соцмереж

Співак та екс-учасник проекту "Холостяк" Рожден Анусі змінив імідж. Знімками поділилися його прихильники в соціальній мережі.

Популярне романтичне шоу "Холостяк" зробило його головного героя Рождена Анусі ще більш знаменитим. Співак та саунд-продюсер дедалі активніше розвиває свою кар'єру та наважується на кардинальні зміни, зокрема, у своєму іміджі.

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Під час гастролей Рождена прихильники зробили ряд знімків, які опублікували в соцмережі. На фото видно, що співак коротко підстриг волосся та змінився до невпізнання. Варто зазначити, що Рождену пасує новий імідж, що підкреслили і його фани. 

 

Допис, поширений Anastasia (@astasiya.m)

 

 

 

А ось так Рожден Анусі виглядав до зміни іміджу. Саме такого співака й знають прихильники шоу "Холостяк". 

 

Допис, поширений ROZHDEN (@rozhdenanusi)

 

Нагадаємо, що 25 травня у фіналі проекту "Холостяк"Рожден Анусі з двох дівчат обрав одну. Своє рішення співак зробив на користь Іванни Гончарук. Водночас найемоційніша учасниця романтичного шоу Галина Присташ покинула Холостяка без обіймів на прощання. Перед тим, як сісти в авто, дівчина зазначила, що герої шоу не продовжують стосунків з обраницями, бо вибирають не тих.

Теги: Новини України LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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