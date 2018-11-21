Український канал покаже бій Гвоздик – Стівенсон та Уайлдер – Ф'юрі

Українські любителі боксу зможуть переглянути пряму трансляцію двох боксерських поєдинків за чемпіонські титули: Олександр Гвоздик – Адоніс Стівенсон і Деонтей Уайлдер – Тайсон Ф'юрі.

2 грудня телеканал "Інтер" покаже пряму трансляцію відразу двох боксерських поєдинків за чемпіонські титули в рамках програми "Великий бокс", повідомляє прес-служба телеканалу.

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Бій за повноцінний титул чемпіона WBC між тимчасовим чемпіоном світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександром Гвоздиком і володарем повноцінного титулу Адонісом Стівенсоном відбудеться в ніч із суботи на неділю о 01:20. Двобій прийме арена Videotron Centre у Квебеку (Канада).

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О 05:00 в ефірі "Інтера" глядачів чекає протистояння чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Уайлдера проти Тайсона Ф'юрі. Їх зустріч відбудеться на арені Staples Center в Лос-Анджелесі (США).