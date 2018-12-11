Український клуб хоче переїхати в інше місто через конкуренцію

Генеральний директор "Олімпіка" Олексій Антонов розповів про переговори з владою Білої Церкви про можливий переїзд команди з Києва.

За його слова, клуб хоче переїхати, оскільки в Києві, де наразі "Олімпік" грає домашні матчі, надто висока конкуренція.

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"Тут працює принцип – що популярніший клуб, то вища ймовірність знайти спонсорів. Що клуб нижчий за статусом, то складніше. Набагато легше працювати в цьому плані в місті, де немає конкуренції. Якщо клуб сам представляє своє місто, то спонсори підуть до нього. У Києві з цим вкрай складно. Я вже оббив пороги різних компаній – фармацевтичних, фінансових, автомобільних. Всі обіцяють, але до конкретики справа не доходить. Багато що також залежить від того, яке місце команда займе в цьому сезоні. Нашому клубу багато симпатизують, серед цих людей є і бізнесмени", – розповів Антонов, інформує офіційний сайт "Олімпіка".

Окрім того він розповів, як тривають справи з пошуком бази для першої команди.

"Ми тісно спілкуємося з мером Білої Церкви, з людьми звідти. Є певні нюанси. Все, що від нас вимагається, ми надали. Ми привезли фахівців, показали їм місце на річці, де бачимо базу, вони подивилися стадіон. Тепер справа за міською владою, чи готові вони до будівництва стадіону. Вболівальники нас там чекають, якщо домовимося, ми з радістю переберемося у це красиве місто, - сказав Антонов.

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