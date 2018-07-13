Український клуб заявив на новий сезон президента клубу

Заявка "Олімпіка" на наступний сезон з'явилася на офіційному сайті УПЛ, і там досить несподівано виявився 44-річний президент клубу Владислав Гельзін.

Він уже виступав за "Олімпік" як гравець в 2004-16 роках, потім оголошував про завершення кар'єри, але вже минулої весни знову опинився в заявці. Правда, на поле після відновлення кар'єри поки не виходив, пише SporArena.

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Крім того, в заявку донеччан на УПЛ увійшли новачки команди – воротар Володимир Кринський, захисники Сергій Вакуленко, Дмитро Гришко, Євген Зубейко, хавбеки Віталій Кольцов, Євген Морозенко, форвард Артур Загорулько.

З раніше підписаних гравців в заявці "Олімпіка" поки немає хавбека Павла Ксьонза і воротаря Романа Мисака.

"Олімпік" розпочне новий розіграш УПЛ 23 липня виїзним матчем проти "Чорноморця".