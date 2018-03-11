Український коментатор назвав спортсменів з Росії "олімпійськими котлетами"
Український коментатор Андрій Столярчук під час класичної змішаної естафети на сьомому етапі Кубка світу з біатлону, ймовірно, обмовився та порівняв російських спортсменів із котлетами.
Нагадаємо, що до участі в Олімпіаді-2018 російських спортсменів допустили виключно в нейтральному статусі, тож у всіх офіційних документах назва команди звучала як "Олімпійські атлети з Росії". Відтак, Столярчук зіграв на близькому звучанні слів "атлети" і "котлети".
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"Віролайнен не потрапила в збірну олімпійських котлет з Росії. Прошу вибачення – атлети з Росії. Якось негарно вийшло по відношенню до котлет", – заявив Столярчук після четвертого вогневого рубежу.
До слова, 11 березня Масим Яровий виборов для України другу золоту медаль Паралімпіади-2018 у лижних перегонах на 15 кілометрів серед чоловіків.
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