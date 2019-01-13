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      Український консул у Польщі взяла під опіку дитину загиблого журналіста

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      Роман Кисіль
      Роман Кисіль / Фото з відкритих джерел

      Керівник консульського відділу посольства України в Польщі Світлана Криса взяла під консульську опіку однорічну Софійку – дитину українського журналіста Романа Кисіля, який 10 січня загинув у ДТП в Польщі.

      Про це повідомило видання "Укрінформ".

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      Зазначається, що мати дитини залишилася жива, проте зараз перебуває в лікарні у важкому стані.

      Нам вдалося взяти під консульську опіку маленьку Софійку. Ми забрали її з лікарні і відвезли до Варшави, де вона перебуває з бабусею,
      – повідомила консул.

      Вона додала, що оформити опіку над дитиною дозволяє 31-я стаття консульської конвенції між Україною і Республікою Польща. Вона передбачає, що консульська посадова особа має право оформити такий вид піклування щодо малолітньої дитини у разі, якщо склалася ситуація, при якій батьки не можуть займатися дитиною. В іншому випадку дитина могла б потрапити в дитячий будинок і її опікунство повинен був встановлювати суд.

      Дипломат повідомила, що мати дитини, яка перебуває у важкому стані, вдалося перевезти з міста Радом до Варшави, де вона і буде перебувати на лікуванні.

      Нагадаємо, що у четвер, 10 січня, у Польщі в автомобільній аварії загинув відомий український журналіст Роман Кісіль. Інцидент стався в місті Ілжа Мазовецького воєводства.

      Теги: Новини Польщі Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 Канал
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