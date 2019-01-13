Український консул у Польщі взяла під опіку дитину загиблого журналіста

Керівник консульського відділу посольства України в Польщі Світлана Криса взяла під консульську опіку однорічну Софійку – дитину українського журналіста Романа Кисіля, який 10 січня загинув у ДТП в Польщі.

Про це повідомило видання "Укрінформ".

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Зазначається, що мати дитини залишилася жива, проте зараз перебуває в лікарні у важкому стані.

Нам вдалося взяти під консульську опіку маленьку Софійку. Ми забрали її з лікарні і відвезли до Варшави, де вона перебуває з бабусею,

– повідомила консул.

Вона додала, що оформити опіку над дитиною дозволяє 31-я стаття консульської конвенції між Україною і Республікою Польща. Вона передбачає, що консульська посадова особа має право оформити такий вид піклування щодо малолітньої дитини у разі, якщо склалася ситуація, при якій батьки не можуть займатися дитиною. В іншому випадку дитина могла б потрапити в дитячий будинок і її опікунство повинен був встановлювати суд.

Дипломат повідомила, що мати дитини, яка перебуває у важкому стані, вдалося перевезти з міста Радом до Варшави, де вона і буде перебувати на лікуванні.

Нагадаємо, що у четвер, 10 січня, у Польщі в автомобільній аварії загинув відомий український журналіст Роман Кісіль. Інцидент стався в місті Ілжа Мазовецького воєводства.