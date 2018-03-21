Український контингент вилетів у Конго для участі в миротворчій місії ООН

88 українських військових вилетіли зі Львова в Африку. Там разом з колегами з інших країн вони братимуть участь у Миротворчій місії ООН зі стабілізації ситуації в Конго.

18 окремий вертолітний загін готується вирушити в Конго. Там наші бійці візьмуть участь у миротворчій місії ООН. Хлопці, які летять туди, вони всі є учасниками АТО, вони всі знають, що таке війна на власному досвіді. Ситуація у демократичній республіці Конго є напружена, минулого року 13 військовослужбовців іншого контингенту загинули під час нападу однієї із банд.

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У Конго вже багато років тривають сутички між окремими місцевими бандами. Україна бере участь в миротворчій місії з 2012 року. Одночасно там перебувають 250 наших військових. Їхній табір розташований у високогірних регіонах країни. Тому наші бійці мали вишколи у Карпатах. Здебільшого вертолітники займаються патрулюванням. Але й бувають бойові операції.

Завдання вертолітного загону – перевезення особового складу, вантажів. Місцевість дуже складна, доріг нема. Також є вертольоти у складі загону Мі-24, які можуть виконувати й вогневі завдання, завдання по патрулюванню,

– розповів командир 18 окремого вертолітного загону в Конго Григорій Ситник.

У Конго миротворці цієї ротації перебуватимуть щонайменше півроку.

Як проводжали українських миротворців – дивіться в сюжеті.